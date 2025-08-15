Furtos de motos ultrapassam 17 mil casos na Grande São Paulo em 2025 Motociclistas enfrentam riscos crescentes com aumento dos crimes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Em 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 furtos e roubos de motos nos primeiros cinco meses.

Motos pequenas, usadas por motoboys, e grandes cilindradas são os principais alvos dos criminosos.

O mercado ilegal de peças contribui para o aumento dos crimes; os consumidores devem evitar peças de origem duvidosa.

Especialistas em segurança recomendam travar motos e evitar áreas perigosas, especialmente o modelo CG-160, muito visado.

Nos primeiros cinco meses de 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 casos de roubo ou furto de motocicletas. Criminosos têm como alvo tanto motos pequenas, usadas por motoboys, quanto grandes cilindradas. As estratégias variam: motos menores são frequentemente furtadas em estacionamentos, enquanto as maiores são roubadas em rodovias.

O delegado responsável pelas investigações destaca que o mercado ilegal de peças alimenta esses crimes. Consumidores são alertados a evitar peças de origem duvidosa para não incentivar atividades criminosas.

Especialistas em segurança recomendam precauções como travar motos e evitar áreas perigosas. O modelo CG-160 é especialmente visado por criminosos.

