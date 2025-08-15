Furtos de motos ultrapassam 17 mil casos na Grande São Paulo em 2025

Em 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 furtos e roubos de motos nos primeiros cinco meses.
Motos pequenas, usadas por motoboys, e grandes cilindradas são os principais alvos dos criminosos.
O mercado ilegal de peças contribui para o aumento dos crimes; os consumidores devem evitar peças de origem duvidosa.
Especialistas em segurança recomendam travar motos e evitar áreas perigosas, especialmente o modelo CG-160, muito visado.
Nos primeiros cinco meses de 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 casos de roubo ou furto de motocicletas. Criminosos têm como alvo tanto motos pequenas, usadas por motoboys, quanto grandes cilindradas. As estratégias variam: motos menores são frequentemente furtadas em estacionamentos, enquanto as maiores são roubadas em rodovias.
O delegado responsável pelas investigações destaca que o mercado ilegal de peças alimenta esses crimes. Consumidores são alertados a evitar peças de origem duvidosa para não incentivar atividades criminosas.
Especialistas em segurança recomendam precauções como travar motos e evitar áreas perigosas. O modelo CG-160 é especialmente visado por criminosos.
Quantos casos de roubo ou furto de motocicletas foram registrados na Grande São Paulo em 2025?
Nos primeiros cinco meses de 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 casos de roubo ou furto de motocicletas.
Quais tipos de motocicletas são mais visados pelos criminosos?
Os criminosos têm como alvo tanto motos pequenas, usadas por motoboys, quanto grandes cilindradas. Motos menores são frequentemente furtadas em estacionamentos, enquanto as maiores são roubadas em rodovias.
Que recomendações os especialistas em segurança dão aos motociclistas?
Especialistas em segurança recomendam que os motociclistas travem suas motos e evitem áreas perigosas. O modelo CG-160 é especialmente visado por criminosos.
