Guarda civil e amigo são mortos após recuperar moto roubada em Francisco Morato (SP) Suspeito fugiu, mas se entregou à polícia após incidente trágico Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h20 )

GCM e amigo são mortos ao tentar recuperar moto roubada em Francisco Morato (SP)

Durante a madrugada em Francisco Morato, São Paulo, um guarda civil metropolitano e um amigo foram mortos ao tentarem recuperar uma moto roubada. Após localizarem o veículo por meio de um rastreador, eles conseguiram recuperá-lo. Um vídeo foi compartilhado nas redes sociais mostrando a moto e a arma do guarda civil.

Momentos depois, um homem os abordou, resultando em uma luta corporal onde o agressor tomou a arma do guarda e disparou contra ambos. A ação foi capturada por câmeras de segurança. O suspeito inicialmente fugiu, mas posteriormente se entregou à polícia. As autoridades estão investigando para esclarecer os detalhes do crime.

