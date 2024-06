Guga Rocha ensina truque para abrir potes que parecem lacrados No quadro Truques de Cozinha, do Hoje em Dia, o chef também ensinou a fazer manteiga clarificada e a recuperar alface murcha

Alto contraste

A+

A-

O chef e a jornalista conquistam o publico não apenas pelas habilidades, mas pelo carisma e simpatia (Reprodução/Instagram)

Sabadão batendo na porta, você preparado para arrasar na cozinha, mas algo não sai como o previsto. Quem nunca teve dificuldade para abrir aquele vidro de palmito e acabou atrasando a receita? No Truques de Cozinha, do Hoje em Dia, o chef Guga Rocha sempre tem uma dica valiosa para agilizar os trabalhos culinários.

Ao lado de Tici Pinheiro, o chef responde a primeira pergunta feita pelo público com um show de técnica. Com o auxílio de uma colher, o chef mostrou um truque infalível para abir recipientes que parecem lacrados de tão difíceis de rosquear. A dica impressionou até mesmo a apresentadora, que foi lá e botou a mão na massa.

Logo em seguida, Guga ensinou como fazer manteiga clarificada caseira. O item, além de bem mais caro que as manteigas comuns, é melhor para a saúde. Por isso, a receita do chef foi valiosa, mas sem pesar no bolso. Utilizando apenas um saquinho e uma panela com água morna, a mágica foi feita na manteiga tradicional.

Mas não acabou por aí! O chef também mostrou como recuperar alfaces que murcham na geladeira. A dica, que funciona para qualquer tipo de folha, consiste apenas em ‘afogar’ as verduras em uma travessa com água. Surpreendente!

Publicidade

Um momento esclarecedor foi quando Tici descobriu que é possível improvisar um dosador de óleo e/ou azeite apenas utilizando o que se tem em casa. Após higienizar a tampinha de um detergente, Guga encaixou as peças e surgiu um dosador perfeito, sendo responsável por até 60% de economia dos produtos culinários.

Quando o assunto é receita fácil e divertida, o chef não brinca na cozinha, ainda mais se tratando em atrair a criançada, como foi a pergunta de uma telespectadora. Famoso na web, o biscoito ‘montanha-russa’ foi feito no programa e impressionou. Utilizando apenas seis ingredientes, Guga mostrou que não tem idade para apreciar um bom lanchinho.

Publicidade

Sempre se superando, o especialista compartilhou, mais uma vez, suas habilidades culinárias com o público, ensinando tudo que você precisa saber para melhorar a experiência na cozinha.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe quadros como o Truques de Cozinha no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD