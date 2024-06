Hoje em Dia estreia quadro ‘E se fosse você?’ com bate-papo sobre violência contra a mulher Na próxima quarta (12), o segundo episódio abordará o capacitismo, preconceito contra pessoas com deficiência; não perca!

Alto contraste

A+

A-

Exibido nessa quarta (5), o primeiro episódio contou com participações, ao vivo, de Élcio Coronato e Gabriela Manssur (RECORD/Antonio Chahestian)

Na manhã desta quarta-feira (5), o Hoje em Dia estreou o quadro E se fosse você?, comandado por Élcio Coronato. O objetivo é testar a tolerância e empatia das pessoas diante de situações polêmicas encenadas em locais públicos.

Estavam presentes no estúdio do programa os apresentadores Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, ao lado de Élcio Coronato e da advogada Gabriela Manssur, especialista em Direitos das Mulheres. Todos assistiram ao primeiro episódio que abordou um tema que já faz parte do cotidiano de muitas mulheres: o relacionamento abusivo.

O público testemunhou algumas cenas praticadas por dois atores em uma padaria de São Paulo. O casal estava sentado em uma mesa quando o “namorado” começou a discutir com a companheira, aumentou o tom da voz e chegou a segurar em seus braços. Do lado de fora, Élcio Coronato acompanhava tudo em uma van e passava, por meio de um ponto que os atores usavam, as informações para criar uma encenação mais realista e chocante. Diante dos flagrantes da violência, alguns clientes da padaria interferiram, ameaçaram chamar a polícia e aconselharam a mulher a denunciar.

“Eu não achava que ia ser assim, mas eu percebi que as pessoas hoje estão menos tolerantes. No passado, um teste como este, o ator precisava ser muito mais agressivo para as pessoas ajudarem, hoje, não. Percebo que elas reagem muito mais rápido com qualquer aumento de voz numa discussão entre o casal”, diz Élcio Coronato.

Publicidade

Segundo Gabriela Manssur, “As pessoas demoram a intervir porque muita gente ainda acha que em briga de marido e mulher, não se mete a colher, o que não é verdade. Atualmente, temos sim que nos manifestar diante de uma discussão ou de um comportamento mais constrangedor e abusivo”.

Na próxima quarta-feira (12), o segundo episódio do quadro E se fosse você, vai falar sobre o capacitismo, preconceito contra pessoas com deficiência.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.