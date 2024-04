Hoje em Dia exibe matéria especial de Celso Zucatelli sobre a violência no trânsito na próxima segunda (11) Programa também recebe Celso Russomanno, ao vivo, para esclarecer as principais dúvidas dos consumidores

Celso Zucatelli vai às ruas e mostra o trânsito na cidade de São Paulo (Edu Moraes/RECORD)

Na próxima segunda-feira, dia (11), o Hoje em Dia exibe uma matéria inédita que Celso Zucatelli fez sobre a violência no trânsito. O apresentador saiu pelas ruas de São Paulo dirigindo o seu carro e mostrou como os motoristas se comportam no trânsito caótico da cidade. Ele ouviu uma vítima da violência no trânsito que poderia ter morrido depois de ser espancada e um ciclista que foi atacado por um motorista.

"Para mim, o mais importante desta reportagem é mostrar que num ambiente tão hostil como o trânsito das grandes cidades, qualquer pessoa pode perder a cabeça e todos nós, motoristas, motociclistas, ciclistas, devemos saber como não deixar isso acontecer. Cuidar da nossa saúde mental e não permitir que algo banal se transforme numa tragédia", disse Zucatelli.

E o programa também aproveita o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, para receber Celso Russomanno, apresentador do quadro Patrulha do Consumidor, ao vivo. Ele vai esclarecer as principais dúvidas das pessoas na hora de comprar ou trocar um produto.

Hoje em Dia é apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na tela da RECORD. O programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, tem direção artística de Cesar Barreto e direção-geral de Bruno Gomes.