Hoje em Dia exibe o quadro Receita do Chef com Guga Rocha nesta quinta (8) Público vai aprender a preparar diferentes molhos para deixar a salada mais saborosa

No Hoje em Dia desta quinta-feira (8), vai ao ar uma matéria inédita que o chef Guga Rocha fez para o quadro Receita do Chef. Aproveitando os dias quentes, ele vai mostrar como deixar uma salada ainda mais saborosa no dia a dia usando ingredientes que vão além do sal, azeite e vinagre.

O chef ensinará a fazer vários molhos para dar aquela “gourmetizada” nas saladas simples com um toque mais criativo. E tem também as dicas de Guga para preparar e montar a famosa salada Caesar, que é um clássico nos restaurantes, e leva um molho especial à base de alho.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.