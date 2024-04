Hoje em Dia |Do R7

Hoje em Dia fala sobre depressão em idosos no Você e o Doutor desta terça (16) O médico de família mostra, ao vivo, os fatores de risco, sintomas e como tratar e prevenir o problema

Dr. Antônio Sproesser fala sobre depressão em idosos

O quadro Você e o Doutor do Hoje em Dia desta terça-feira (16), vai debater um assunto que está se tornando cada vez mais comum em idosos que moram sozinhos: a depressão. Ela pode se manifestar quatro vezes mais em pessoas da melhor idade nessa situação. Há muitos casos nos quais o paciente já apresenta um histórico depressivo ao longo da vida, mas também existem aqueles em que a doença se manifesta pela primeira vez. Os que ficam perto de familiares e amigos tendem a desenvolver a doença com uma frequência bem mais baixa, dada as condições de vida e cuidados recebidos.

Ao vivo, no programa, Dr. Antônio Sproesser vai explicar porque a depressão, apesar de ser uma doença mental que atinge todas as faixas etárias, é mais presente na velhice. Ele falará sobre os principais fatores de risco, os sintomas que muitas vezes passam desapercebidos pela família e como tratar e prevenir o problema.

