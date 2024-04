Hoje em Dia |Do R7

Hoje em Dia fala sobre vitaminas no Você e o Doutor desta terça-feira (27) O médico de família mostra, ao vivo, quais alimentos possuem os nutrientes mais importantes para uma vida saudável

Dr. Sproesser mostra quais alimentos possuem os nutrientes mais importantes para uma vida saudável (Edu Moraes/RECORD)

Uma alimentação saudável e rica em nutrientes é essencial para a manutenção do organismo, capaz de promover nossa imunidade, fortalecer os tecidos e prevenir o envelhecimento precoce. Por isso, é importante conhecer quais são os alimentos ricos em vitaminas e como podemos incluí-los na dieta. E este será o assunto do quadro Você e o Doutor, que vai ao ar no Hoje em Dia desta terça-feira (27).

O Dr. Antônio Sproesser estará no palco, ao vivo, para mostrar quais alimentos fornecem as principais fontes de vitaminas, que são indispensáveis para a saúde e essenciais para que o corpo se desenvolva e funcione adequadamente. E o médico de família também explicará quais são os principais problemas que a falta delas pode causar, principalmente para as crianças e idosos.

