Hoje em Dia promove ação especial com Renata Alves e Dr. Bactéria nesta terça (12)

Dr. Bactéria tira dúvidas sobre higiene da casa e cuidados com alimentos Dr. Bactéria tira dúvidas sobre higiene da casa e cuidados com alimentos (Reprodução/Instagram)

No Hoje em Dia desta terça-feira (12), Renata Alves vai até a casa de uma telespectadora, no bairro da Penha, em São Paulo, junto com o biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, para mostrar o certo e o errado quando o assunto é higiene.

Eles vão para a cozinha apontar todas as falhas que a dona de casa comete no dia a dia e identificar os lugares e objetos que costumam acumular mais germes, como tábua de madeira, esponja de lavar louça e paninho multiuso. Dr. Bactéria vai ensinar, de maneira clara e objetiva, como realizar a limpeza da casa de maneira segura.

Você e o Doutor

Outro destaque do programa é a participação de Dr. Antônio Sproesser no estúdio para falar sobre incontinência urinária no quadro Você e o Doutor. O médico de família vai ensinar o que é, quais as causas e como prevenir este problema de saúde pública tão comum, mas pouco falado pelas mulheres por vergonha.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.