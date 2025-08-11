Influenciadora acusa marido de agressão em Goiânia (GO) Suspeito foi preso em flagrante, mas liberado no dia seguinte Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h29 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h29 ) twitter

Jéssica Havena, influenciadora e cantora de funk conhecida pelo hit “Rainha do Pix”, acusou seu marido, Glauber Melo, também influenciador digital, de violência doméstica. O incidente ocorreu em Goiânia (GO), no dia 21 de julho. Segundo Jéssica, ela foi agredida fisicamente dentro do apartamento dele.

Após a denúncia feita nas redes sociais e a intervenção da polícia militar, Glauber foi preso em flagrante. No entanto, ele foi liberado provisoriamente após uma audiência de custódia no dia seguinte. Em resposta às acusações, Glauber afirmou possuir provas que sustentam sua inocência e prometeu fazer um pronunciamento oficial em breve.

