Hoje em Dia |Do R7

Julinho Casares mostra a recuperação de espécies silvestres vítimas de maus-tratos no Hoje em Dia desta sexta (7) O especialista em comportamento animal vai acompanhar o procedimento de “implante de penas” em aves reintroduzidas na natureza

Alto contraste

A+

A-

A maioria das espécies selvagens mostradas no programa foi vítima do tráfico de animais (RECORD/Antonio Chahestian)

No Hoje em Dia desta sexta-feira (7), Julinho Casares vai visitar o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (CETRAS), localizado dentro do Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste da capital paulista.

Ele conhecerá o trabalho realizado pelo Cetras e mostrará os animais que estão em processo de recuperação, após terem sido resgatados. A maioria desses animais foi vítima de maus tratos ou do tráfico. Julinho ainda presencia a realização de um implante de penas, procedimento que devolve a capacidade de voo para aves silvestres e reintrodução à natureza.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.