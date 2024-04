Julinho Casares mostra as raças de cães mais exóticas e raras do mundo no Hoje em Dia desta sexta (23) O especialista em comportamento animal recebe no palco alguns exemplares caninos como Borzói, Puli e Crista Chinês, considerados "diferentões"

Julinho Casares exibirá uma matéria especial com raças exóticas de cães (Antonio Chahestian/RECORD)

O Hoje em Dia desta sexta-feira (23), exibirá uma matéria especial com Julinho Casares. O renomado especialista em comportamento animal recebe, ao vivo, cães que a gente não vê todos os dias por aí. Ele mostrará algumas das raças mais exóticas do mundo e contará tudo sobre as personalidades peculiares desses cachorros “diferentões” e raros.

Para explicar na prática o temperamento, as necessidades específicas e os cuidados especiais de cada espécie, Julinho receberá, ao vivo, no estúdio do programa alguns exemplares caninos incomuns como o “borzói” (uma das maiores raças do mundo), “puli” (cachorro que tem o pelo rastafári) e o “crista chinês” (cãozinho que quase não tem pelos no corpo, coberto apenas por pelos na cabeça, nuca, patas e cauda).

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.