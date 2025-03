Julinho Casares visita Nur, a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/02/2025 - 12h58 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h13 ) twitter

O urso polar é um animal ameaçado de extinção, que virou símbolo da luta contra o aquecimento global. O Brasil teve a honra de ser o berço do primeiro filhote da espécie gerado na América Latina. O nascimento de Nur foi um evento emocionante e de repercussão mundial. Julinho Casares visitou a ursinha no Aquário de São Paulo e conversou com a veterinária responsável pelos animais do local. Confira!

