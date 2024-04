Julinho Casares visita um "cat café" no Hoje em Dia desta quarta (14) Especialista em comportamento animal também vai falar da importância da adoção e esclarecer mitos sobre os bichanos com uma veterinária

O Hoje em Dia desta quarta-feira (14), recebe o especialista em comportamento animal, Julinho Casares. Como no dia (17) comemora-se o Dia Mundial do Gato, data que foi criada na Europa para incentivar a adoção e é celebrada no mundo todo, ele vai contar a história emocionante de um gatinho abandonado que foi adotado, apesar de ser portador de uma grave doença, e hoje vive feliz em seu novo lar.

E ainda, Julinho visitará um “cat café”, uma novidade muito interessante que une a cafeteria com a experiência de interagir com os gatos de ONGS parceiras, que vivem no café e podem ser adotados. O programa também contará com a participação de uma veterinária no palco para desvendar todos os mitos a respeito desses bichinhos.

