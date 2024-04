Márcio Canuto agita Hoje em Dia desta sexta-feira (19)

Alto contraste

A+

A-

Canuto vai invadir as arquibancadas para mostrar o clima entre os torcedores durante a partida Canuto vai invadir as arquibancadas para mostrar o clima entre os torcedores durante a partida (Antonio Chahestian/RECORD)

Nesta sexta-feira (19), o Hoje em Dia recebeu o repórter Márcio Canuto para contar os detalhes da cobertura RECORD no Campeonato Paulista 2024. Com seu jeito irreverente de lidar com o público e de fazer suas reportagens, Canuto vai invadir as arquibancadas para mostrar o clima entre os torcedores durante a partida.

"Esta é a torcida brasileira que é muito diversificada. Você encontra nas arquibancadas torcedores fanáticos, senhoras fanáticas, crianças fanáticas e esta nova geração de torcedores fanáticos. Estou fazendo esta cobertura porque gosto da energia, do calor do ser humano, da vibração e de abraçar o povo. Eu fico procurando gente que tem história a acrescentar nas minhas entrevistas", explica Canuto.

Os torcedores de todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro, poderão acompanhar os jogos pela RECORD. E neste domingo (21), acontece a primeira partida do Paulistão: Corinthians x Guarani, às 18h.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.