Março Lilás: médico explica como se prevenir contra o câncer de colo de útero Vacinas contra o HPV estão disponíveis em clínicas particulares ou através do SUS para populações específicas

No Hoje Em Dia desta sexta (8), o médico ginecologista Valentino Magno falou sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Março Lilás é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra a doença. Confira:

As vacinas contra o HPV estão disponíveis em clínicas particulares ou através do SUS para populações específicas, fale com o seu médico para conferir a disponibilidade das vacinas.

Programa Nacional de Imunização (PNI): a vacina contra o HPV é disponibilizada para crianças de 9 a 14 anos de idade. Além disso, está disponível para pacientes vítimas de abuso sexual entre 9 e 45 anos de idade.

Nos Centros de Referência a Imunibiológicos Especiais (CRIE) a vacinação é disponibilizada para crianças e adultos de 9 a 45 anos de idade vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea e pacientes oncológicos.

