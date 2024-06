Médico explica por que jovem teve choque anafilático grave ao cheirar pimenta 

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 25 anos estava em casa almoçando quando passou mal e foi socorrida às pressas Jovem de 25 anos estava em casa almoçando quando passou mal e foi socorrida às pressas

O Hoje em Dia desta terça (21) trouxe o caso de Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos,que passou mal ao cheirar pimenta e foi internada às pressas na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) na Santa Casa de Anápolis (GO). A Jovem permanece em estado crítico e respirando com a ajuda de aparelhos.

Thaís deu entrada no hospital com um quadro de pós parada cardiorrespiratória após ter cheirado um pote de pimenta. Segundo a mãe da moça, ela estava almoçando normalmente em casa, e ao cheirar o alimento começou a sentir a garganta coçar, entrando no hospital já em estado grave. Não há ainda previsões para alta do hospital.

O Dr. Sproesser fala sobre o que pode ter acontecido: “Esse caso é raro, você cheirar a pimenta e ter um choque anafilático tão grave assim. A pimenta tem uma substância chamada ‘capsaicina’, que quando você entra em contato com ela, geralmente são pessoas que já têm alergia, asma, bronquite, vai para a corrente sanguínea causando arritmias, paradas cardíacas e fechando as vias aéreas”, disse.

Além disso, o médico também aconselha pessoas que possuem algum tipo de alergia a evitarem cheirar ervas e outros alimentos que possuam cheiro forte. A jovem internada apresentava um quadro de alergia e também era asmática, possivelmente o que causou o choque anafilático após inalar o cheiro da pimenta.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da Record TV.