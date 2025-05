Menino de 3 anos aguarda transplante cardíaco com coração artificial em São Paulo Pedro enfrenta riscos enquanto espera por um novo coração no Instituto do Coração Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menino de 3 anos aguarda transplante cardíaco com auxílio de coração artificial

Pedro, um garoto de apenas 3 anos com cardiopatia congênita, está internado no Instituto do Coração em São Paulo há cinco meses. Ele aguarda um transplante cardíaco e recentemente recebeu um coração artificial para auxiliar suas funções vitais durante essa espera. O dispositivo foi obtido através de um plano de saúde particular e oferece cerca de 40% de auxílio adicional ao coração do paciente. Contudo, seu uso prolongado pode acarretar riscos como infecções e acidentes vasculares cerebrais (AVC).

A história de Pedro tem comovido muitas pessoas nas redes sociais, destacando a importância da doação de órgãos. Sua mãe se empenha em criar um ambiente acolhedor no hospital para transformar a espera em um período de esperança. Enquanto isso, Pedro continua participando de atividades como fisioterapia e pintura, mas precisa permanecer na UTI devido ao coração artificial. A expectativa é que um transplante ocorra em breve para minimizar os riscos associados ao dispositivo temporário.

Assista em vídeo - Menino de 3 anos aguarda transplante cardíaco com auxílio de coração artificial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!