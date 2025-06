Menino de seis anos sobrevive a picada de jararaca em Tocantins Asafe Pereira de Sousa enfrentou complicações durante tratamento Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Garoto de 6 anos quase morre após ser picado por uma jararaca no Tocantins

Asafe Pereira de Sousa, um menino de 6 anos do Tocantins, foi picado por uma jararaca em uma visita à zona rural de Palmas em 30 de abril. Ele foi levado ao Hospital Geral de Palmas com sintomas graves. Durante o tratamento, Asafe teve uma reação alérgica ao soro antiofídico, mas após ajustes na medicação, ele se recuperou com sucesso e recebeu alta após onze dias internado.

O incidente ocorreu enquanto Asafe estava com seu pai em uma área de chácara. Ao fechar um portão, ele foi atacado pela serpente. A equipe médica identificou rapidamente a espécie pela marca da picada e iniciou o tratamento.

Profissionais da saúde alertam sobre a importância do atendimento médico imediato em casos de picadas de cobras, recomendando buscar ajuda em até seis horas e evitar métodos caseiros inadequados como torniquetes ou aplicação de substâncias. A mãe do menino expressou alívio com sua recuperação completa sem sequelas permanentes.

Assista ao vídeo - Garoto de 6 anos quase morre após ser picado por uma jararaca no Tocantins

Veja também Especialistas alertam que airbags salvam vidas, mas podem causar ferimentos em acidentes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!