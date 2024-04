Hoje em Dia |Do R7

Momento fofura! Celso Zucatelli publica vídeo com seus pets e agita internautas Apresentador contou que um de seus cachorros quase acabou com sua bebida proteica

Celso Zucatelli compartilha momento com seus cachorros Celso Zucatelli compartilha momento com seus cachorros (Reprodução/Instagram)

O apresentador Celso Zucatelli, que comanda o programa Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, postou em uma rede social um momento de fofura com seus cachorros.

No vídeo, Zucatelli aparece sentado no chão com petiscos e rodeado pelos cães. Ele chama um por um para alimentar e, enquanto seus pets comem, ele aproveita para tomar sua bebida proteica, mas foi surpreendido quando percebeu que um dos cachorrinhos também quis experimentar o que estava bebendo.

Os fãs do apresentador adoraram o momento com os pets. "Que fofos!", comentou uma seguidora na publicação. Outra internauta relatou que também passa por situações parecidas com seus pets: "Por aqui é a mesma coisa", disse.

Veja a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na RECORD.