Motoristas embriagados atropelam crianças em Goiás Incidentes em Goiânia e Aparecida de Goiânia deixam crianças feridas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista atropela criança, não presta socorro e tenta fugir do flagrante em Goiás

Em Goiás, dois incidentes graves envolvendo motoristas embriagados resultaram no atropelamento de duas crianças. Em Goiânia, uma motorista de 58 anos acelerou em direção a três crianças brincando na rua, atingindo um menino de 9 anos. A mulher fugiu sem prestar socorro, mas foi identificada por vizinhos e presa. Ela não possuía carteira de habilitação. O menino sofreu fraturas e está hospitalizado.

Em Aparecida de Goiânia, um menino de 12 anos foi atingido por um carro descontrolado enquanto estava próximo a uma oficina mecânica. O motorista de 36 anos estava visivelmente alcoolizado e portava drogas no veículo. Apesar do impacto, o garoto sofreu apenas uma fratura no pé e um corte.

Assista ao vídeo - Motorista atropela criança, não presta socorro e tenta fugir do flagrante em Goiás

Veja também Brasileira some em Portugal após sair de casa para descartar lixo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!