Mulher é ferida por bala perdida durante assalto na Vila Olímpia Pedestre foi atingida na perna enquanto passava pela rua Gomes de Carvalho Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h23

Bandido atira após casal reagir a assalto em SP; bala atingiu mulher que passava na rua

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um assalto na Vila Olímpia, em São Paulo. O crime ocorreu quando um bandido disfarçado de entregador abordou um casal na rua Gomes de Carvalho. O homem reagiu à abordagem, iniciando uma luta com o assaltante, durante a qual a arma do criminoso caiu no chão. A mulher do casal conseguiu fugir para um restaurante próximo.

Durante os disparos, uma pedestre foi baleada na perna. Ela foi socorrida e levada ao hospital, onde permanece fora de perigo. Moradores da região relatam que crimes semelhantes são frequentes no local. A polícia continua buscando os suspeitos, que usavam capacetes para dificultar sua identificação.

