Musas do Hoje em Dia brincam nos bastidores: ‘Zucatelli sai de folga, as meninas aprontam’ Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves fazem vídeo divertido e empolgam internautas; confira!

Público se diverte com brincadeira das apresentadoras do Hoje em Dia nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Em clima de pura descontração, as musas do Hoje em Dia fizeram um post nas redes sociais brincando com a folga do apresentador Celso Zucatelli. Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves aproveitaram que o parceiro de elenco está curtindo o feriado para ‘aprontarem’ um pouco nos estúdios.

No vídeo publicado no Instagram, Ana escreveu: “Quando nosso amigo Zucatelli sai de folga, as meninas aprontam”.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a brincadeira das meninas: “Amamos vocês três juntas e aprendendo como sempre! Vocês são demais e incríveis!”, e outra seguidora comentou: “Trio parada dura. Amo vocês!”.

A apresentadora Renata Alves deixou um comentário no post da amiga: “Minhas pernas curtas. Vou treinar mais, me aguardem!”. Enquanto a fisioterapeuta Cláudia Lucas brincou: “Com certeza tem duas que fazem Pilates e uma não”

Confira a publicação:

Acompanhe as apresentadoras no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na RECORD.