Alegria e animação! Renata Alves curte a Bahia durante gravação externa A apresentadora do Hoje em Dia deixou um pouco os estúdios do programa para ir ao nordeste; saiba mais! Novidades|Do R7 21/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 02h00 )

A apresentadora aproveitou seu tempo livre para curtir o clima do Nordeste Reprodução/Instagram

Sorria, você está na Bahia! A apresentadora do Hoje em Dia, Renata Alves, já entrou no clima e não faltou empolgação durante gravações externas. Ela postou uma foto que deixou os seguidores com vontade de estar lá. “Aquele calor do Nordeste. Alegria, animação!”, escreveu.

“Tá sobrando charme”, escreveu um fã. “Nordeste é tudo de bom”, ressaltou outro.

“O melhor lugar do mundo”, declarou mais uma.

Renata assistiu a um show do cantor Tierry, e gravou no Pelourinho com o influenciador digital Matheus Jesus, conhecido como “inimigo da timidez”, os sósias dos atores Will Smith e Jackie Chan, o “Will Baiano” e o “Jackie Baiano”; ambos têm vários posts de sucesso nas redes sociais pela incrível semelhança com os atores.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD.