Ana Hickmann diverte fãs com vídeo sobre volta das férias A apresentadora do Hoje em Dia mostrou ser gente como a gente em novo post nas redes da RECORD; confira Novidades|Do R7 20/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h34 )

A apresentadora do Hoje em Dia divertiu seguidores em novo vídeo sobre volta das férias Reprodução/Instagram

Todo mundo alguma vez na vida passou as férias relaxando e, quando teve que voltar, se deparou com uma lista de coisas para fazer, porém, sem saber como e por onde começar. Gente como a gente, Ana Hickamann mostrou que também passou por isso ao retornar para a apresentação do Hoje em Dia depois de um período de recesso.

Em um vídeo postado nas redes sociais da RECORD, Ana aparece pensativa fazendo a maquiagem, enquanto o vídeo exibia a mensagem: ”Quando você volta das férias e não sabe se decora texto, faz lista do mercado, grava um vídeo, compra material escolar, retoca a raiz, faz dieta ou arruma a casa”.

Fãs da apresentadora se identificaram e deixaram seus comentários no post: “Desse jeitinho”, confessou uma.

“Vida de mãe é assim”, brincou outra seguidora. “O pior é que não dá para escolher, tem que fazer tudo.”, disse outra.

Confira o vídeo abaixo:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na tela da RECORD.