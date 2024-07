Novidades |Do R7

Ana Hickmann se derrete para o filho em viagem: ‘‘Companheiro inseparável’ Em ritmo de férias, a apresentadora do Hoje em Dia abriu seu álbum de fotos de Curaçao; vem ver!

Em ilhas paradisíacas, Ana Hickmann aproveita descanso entre as gravações do Hoje em Dia Reprodução/Instagram

O carisma do Hoje em Dia ultrapassou fronteiras! Isso porque a apresentadora da atração matinal, Ana Hickmann, curtiu férias em grande estilo, em Curaçao, no Caribe, ao lado do filho Alezinho.

Em um carrossel nas redes sociais, Ana mostrou sua ‘duplinha’ preferida em viagens, além de mostrar belas paisagens! Os internautas adoraram a interação e elogiaram muito, principalmente Alezinho. “Amores! Alezinho é um menino encantador, lindo e iluminado”, comentou uma fã.

Outra seguidora completou: “Ele é um amor! Lindo, educado e inteligente”.

A apresentadora não ficou para trás e também recebeu muitos elogios dos fãs, que demonstraram todo o amor por uma das faces do Hoje em Dia. “Carinha de mãe angelical”, indagou um internauta. “A mãe é linda igual o filho! Até o narizinho é igual”, concluiu outro.

Confira todas as fotos na postagem:

