Bolo de festa é o tema do quinto episódio do quadro Batalha das Receitas Renata Alves e Guga Rocha recebem, nesta quinta (5), a chef confeiteira Joyce Galvão para escolher a melhor receita



A chef confeiteira Joyce Galvão é a convidada para avaliar a melhor receita de bolo de festa Antônio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (5), o Hoje em Dia exibe mais um episódio inédito do quadro Batalha das Receitas, o quinto e último desta temporada. Nesta competição gastronômica, comandada por Renata Alves e Guga Rocha, duas duplas de culinaristas terão que mostrar suas habilidades para conquistar o paladar da jurada e levar para casa o prêmio de R$ 10 mil. O tema da disputa de amanhã será bolo de festa, um item que não pode faltar nas comemorações. E quem vai ajudar a escolher a melhor receita é a chef confeiteira Joyce Galvão.

O formato do quadro envolve duas duplas, compostas por familiares ou amigos, que irão competir para ver quem faz, em 30 minutos, a melhor receita temática no Desafio do Chef. Após a degustação, o chef convidado avaliará os pratos, sem saber quem os preparou, com base na aparência e no sabor. Em seguida, os competidores encaram o Desafio Final, em que irão escolher outro prato para a etapa que encerra a disputa. Cada equipe terá 60 minutos, cronometrados, para finalizar a tarefa. Quem preparar o melhor prato leva para casa o prêmio de R$ 10 mil.

Acompanhe o Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.