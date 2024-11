Cauê Fantin e Raquel Brito falam sobre os últimos acontecimentos de A Fazenda 16 no Hoje em Dia

A Fazenda 16 acabou para Cauê Fantin! O ator entrou na competição com o pé direito, indo do Paiol para a sede imune. Apesar do bom início, comprou uma briga que não era dele e pediu para os amigos deixarem ele sobrar no Resta Um na esperança de retornar Fazendeiro. O público não recebeu bem essa atitude e o kawaier foi eliminado. Relembre a passagem dele no reality!