Celso Zucatelli impressiona por suas habilidades na bike: 'Pedal na Serra do Japi' O apresentador do Hoje em Dia está sempre em movimento e aproveitou o dia para dar um passeio de bike ao redor da natureza Novidades|Do R7 20/11/2024 - 15h43 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h43 )

Rolê de bike com o Zucatelli? Temos! Reprodução/Instagram

Natação, caminhada, musculação e bike! Para o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, só não vale ficar parado! Recentemente, ele compartilhou com o público em sua rede social uma de suas aventuras no interior de São Paulo. “Manhã de pedal na Serra do Japi”, escreveu na legenda.

O passeio, sugerido por um amigo, aconteceu em uma trilha da Reserva Biológica da Serra do Japi, localizada no município de Jundiaí (SP). Nessa jornada de pura adrenalina, o apresentador recebeu apoio de um seguidor: “Baita experiência”. Outro recomendou: “Mairiporã também é top”.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD