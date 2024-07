Celso Zucatelli posta bastidores do Hoje em Dia e fãs elogiam: ‘Simpático e carismático’ Nos comentários, internautas falam sobre o carisma do apresentador com os colegas de trabalho; confira!

Zucatelli faz publicação nas redes sociais e recebe enxurradas de elogios dos seguidores Reprodução/Instagram

Sempre animado e bem-humorado, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, trouxe um pouco do dia a dia dos bastidores do programa. No vídeo, Celso caminha pelo corredor da RECORD e depois, vai para o estúdio animado, agitando os colegas de equipe.

Na publicação, o apresentador escreveu: “Bastidores! Boa semana!”. Nos comentários, fãs e internautas interagiram: “Como é simpático e carismático nosso Zuca”, escreveu uma seguidora.

Em outro comentário, uma fã elogiou o apresentador: “Sempre alegre e de bom humor, isso faz muitíssima diferença, alegra o nosso dia! Feliz dia para você e sua família!”.

A esposa do apresentador e jurada do Canta Comigo Teen, Ana Zucatelli, também deixou um comentário no vídeo do maridão: “Amo!”, escreveu ela.

Veja a publicação:

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.