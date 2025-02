Dr. Sprosser alerta sobre doenças comuns no verão no Hoje em Dia desta terça (28) No quadro Você e o Doutor, o público confere orientações essenciais para cuidar da saúde na estação mais quente do ano Novidades|Do R7 27/01/2025 - 17h15 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h15 ) twitter

No quadro Você e o Doutor desta terça (28), o médico de família participará de um bate-papo, ao vivo, sobre as doenças mais comuns do verão Edu Moraes/RECORD

No Hoje em Dia desta terça (28), o quadro Você e o Doutor recebe o médico de família Antonio Sproesser para um bate-papo, ao vivo, sobre as doenças mais comuns do verão.

Com o fim das férias, muitas famílias retornam para casa e, junto com as lembranças dos momentos de descanso, acabam trazendo também alguns problemas de saúde típicos dessa época do ano. Uma das principais preocupações é a virose, que vem atingindo muitas pessoas desde o início de janeiro.

Dr. Sproesser vai esclarecer dúvidas sobre esse surto e explicar como se proteger e aliviar os sintomas. Além disso, ele também falará sobre outras doenças frequentes nessa época, como desidratação, insolação e alergias, trazendo dicas valiosas para manter a saúde em dia.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro na tela da RECORD.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.