Novidades |Do R7

‘Fácil ser feliz ao lado dela’, diz Keila Jimenez sobre Ticiane Pinheiro A apresentadora do Hoje em Dia completa 48 anos neste domingo (16) e recebeu o carinho da companheira de programa; confira!

Alto contraste

A+

A-

Ticiane Pinheiro completa 48 anos neste domingo (16) (Reprodução/Instagram)

Em comemoração ao aniversário de 48 anos da apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, a comandante do Diário das Celebridades, Keila Jimenez, fez um post nas redes sociais com uma linda homenagem.

“Hoje é o dia dela. Eu não preciso fazer muita cerimônia para Ticiane. Ela é isso. Uma explosão de alegria, um riso solto. A espontaneidade em pessoa. Fica fácil ser feliz ao lado dela. Só te desejo o melhor. Você merece o mundo”, escreveu Keila.

Nos comentários, fãs e seguidores comentaram elogios para a apresentadora: “Maravilhosa!!”, em outro comentário, um internauta escreveu: “Que alegria contagiante”.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD. Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.