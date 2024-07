Guga Rocha ensina a fazer um menu completo no quadro Receita do Chef no Hoje em Dia desta quarta (24) Não perca dicas de entrada, prato principal e sobremesa, tudo rápido e prático para agradar a todos da família! Novidades|Do R7 23/07/2024 - 14h42 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quarta (24), acontece mais uma edição do quadro Receita do Chef no Hoje em Dia Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quarta (24), tem mais uma edição do quadro Receita do Chef no Hoje em Dia. Guga Rocha vai preparar um cardápio completo, com preparos e ingredientes simples para aquele almoço de família.

Para começar, Guga dá a receita de uma saborosa e prática caponata que pode ser servida como entrada, acompanhada por um pão italiano ou torradinhas. Já para o prato principal, o chef ensina a fazer um molho de tomate caseiro na panela de pressão, que é um coringa para servir com qualquer tipo de massa e até algumas carnes.

E, de sobremesa, tem uma torta de chocolate que promete agradar a todos os paladares, e o melhor: feita com apenas dois ingredientes!

Acompanhe o quadro Receita do Chef no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na RECORD. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.