Guga Rocha ensina como armazenar alimentos no Hoje em Dia desta quinta (18) No quadro Truques da Cozinha, o chef ainda dá dicas para não desperdiçar ingredientes e faz uma receita prática de esfirra de carne Novidades|Do R7 17/07/2024 - 15h36 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Guga Rocha, acompanhado de Renata Alves, ensina a fazer receita de esfirra rápida Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (18), o chef Guga Rocha dá dicas incríveis no quadro Truques de Cozinha, no Hoje em Dia. Ao lado de Renata Alves, ele responde dúvidas enviadas pelos telespectadores e ensina como evitar o desperdício daqueles ingredientes que sempre ficam no fundo do pote, ao preparar algum prato. Ele ainda explica quais alimentos devem ser guardados dentro ou fora da geladeira.

Mas não é só isso! Durante o quadro, Guga ensina como fazer doce de leite, umas das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, sem usar a panela de pressão. Para finalizar, o chef prepara uma receita prática e saborosa de esfirra de carne, que vai fazer a alegria da criançada agora no período de férias.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.