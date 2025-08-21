Hoje em Dia completa 20 anos e ultrapassa a marca histórica de quase 7 mil edições Sob o comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa mantém o segundo lugar isolado na audiência e grande sucesso nas redes sociais Novidades|Do R7 21/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h50 ) twitter

Hoje em Dia completa 20 anos e mais de 7 mil edições Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia está em festa! Nesta sexta (22), o programa completa 20 anos no ar e comemora uma marca incrível: quase 7 mil edições exibidas. Ao longo dessa trajetória, a atração também se consolidou como um sucesso de audiência e engajamento nas plataformas digitais. No primeiro semestre de 2025, o programa bombou nas redes sociais, alcançando 124 milhões de visualizações. Na televisão, segundo dados da Grande São Paulo, o Hoje em Dia mantém o segundo lugar isolado desde 2021. Já pelo PNT (Painel Nacional de Televisão), cerca de 80,5 milhões de pessoas únicas assistiram ao programa em todo o Brasil, com uma média diária de 6,69 milhões de telespectadores.

Com conteúdo variado, quadros de serviço e informação de qualidade, o matinal da RECORD conquistou o público e virou parte da rotina de milhões de brasileiros. Desde que estreou, em 2005, o programa passou por várias fases, acompanhou as mudanças tecnológicas e a forma de assistir do público, sempre se renovando, mas sem perder a leveza e a identidade que o fazem tão querido.

Na primeira fase (2005–2009), com Ana Hickmann, Britto Júnior e Edu Guedes, o Hoje em Dia se destacou com quadros marcantes, como o Desafio da Passarela, que fez muito sucesso entre 2008 e 2010. A brincadeira começou quando Ana Hickmann foi desafiada: para ganhar seu presente de aniversário, ela teria que atravessar um equipamento radical com 12 metros de comprimento, 30 centímetros de largura e 45 metros de altura — o equivalente a um prédio de 15 andares. Ela topou o desafio, atravessou sem cair e conquistou o presente.

Foi também nessa fase que nasceu o primeiro Amigo Secreto entre apresentadores e artistas da emissora, exibido de 2006 a 2013. O sucesso da ação levou à criação do especial de fim de ano Família Record, que está no ar desde 2014 e que conta com a participação de todo o elenco da casa.

‌



Outro grande sucesso, criado em 2007, foi o quadro Beleza na Comunidade, que selecionava jovens moradoras de comunidades carentes nas periferias das capitais brasileiras. O concurso tinha como objetivo revelar novos talentos da moda e oferecer oportunidades de transformação de vida. Após um processo de seleção que percorria todos os estados do país, a vencedora ganhava um contrato de um ano com a agência de modelos TEN e um prêmio em dinheiro de R$ 30 mil.

A apresentadora Ana Hickmann fez parte de todo este processo e orgulha-se de estar há tantos anos à frente da atração: “Este foi o programa que me abriu as portas para começar a minha história como apresentadora. No dia 22 de agosto de 2005, não era só a estreia do Hoje em Dia, mas também a minha estreia como apresentadora. É algo que me completa, que me enche de orgulho e esta longevidade à frente deste programa é algo extraordinário. E, assim como o público foi amadurecendo e novas gerações foram chegando, o programa também foi se atualizando. Passou por diversas formações com diferentes apresentadores, mas nunca perdeu a essência que era trazer, como revista eletrônica, informação e entretenimento de qualidade”.

‌



Pensando nisto, a partir de 2010, o programa passou a ser dirigido por Bruno Gomes, que permanece à frente da atração até hoje. Para ele, “é uma grande alegria olhar para trás e ver tudo o que conquistamos nesses 20 anos. Adaptar-se às tantas transformações da TV não foi fácil, mas seguimos diariamente na luta pela audiência. Só chegamos até aqui porque respeitamos muito nosso telespectador. Todos os dias, mais de cem profissionais se dedicam intensamente para oferecer o melhor conteúdo. E assim vamos continuar: enquanto tivermos audiência, vamos entrar na casa de cada brasileiro com respeito, comprometimento e a missão de sermos a melhor opção das manhãs do país”.

Nesse mesmo período (2010–2014), o programa passou por mudanças com a chegada de Celso Zucatelli (que substituiu Britto Jr., que foi para o reality A Fazenda), Gianne Albertoni (no lugar de Ana Hickmann, que foi apresentar o Tudo é Possível) e Chris Flores. E, mais uma vez, surgiram quadros que fizeram muito sucesso, como o De Carona com a Moda e Dica Albertoni.

‌



Em 2015, a terceira fase marcou uma grande renovação do Hoje em Dia, com a chegada de Cesar Filho à Record e a estreia de Renata Alves no programa. Já conhecida pelas histórias curiosas do quadro Achamos no Brasil, no Domingo Espetacular, ela conquistou também seu espaço como apresentadora. Nesse novo momento, Ana Hickmann voltou ao comando da atração e Ticiane Pinheiro completou o time.

“Eu considero o Hoje em Dia uma marca grandiosa da TV brasileira, afinal de contas, são 20 anos fazendo um programa diário que transmite ao telespectador, de forma muito transparente e verdadeira, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E, dentro do programa, eu também faço o quadro Personagens do Brasil, que é um mergulho no lado que eu mais amo fazer: as reportagens de rua de um jeito muito criativo muito alegre. E a gente voltou com a segunda temporada do Batalha das Receitas, um quadro de culinária que reúne boa cozinha, emoção e histórias de superação. Eu e meu parceiro Guga Rocha fazemos esse quadro com muito carinho”, orgulha-se Renata.

Chegaram também novas atrações queridas do público, como o reality Hair, o quadro Costureira Nota 10 — que mostrava o talento de profissionais da moda em desafios criativos — e o clássico Patrulha do Consumidor.

Em 2020, para celebrar 15 anos, o programa ganhou um novo cenário moderno, com um painel de LED virtual para o jornalismo. O trio Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro passou a interagir em um ambiente acolhedor, pensado para deixar o telespectador ainda mais à vontade, como se estivesse em casa.

“Estar à frente de um programa tão completo e de sucesso absoluto como o Hoje em Dia, me deixa muito feliz. Para mim, que era telespectadora do programa e virei apresentadora, foi a realização de um sonho. O programa tem jornalismo, entretenimento e é um programa para a família. Fico muito feliz em compartilhar este momento ao lado de todos que, diariamente, fazem o Hoje em Dia brilhar”, afirma Ticiane.

Em 2024, Celso Zucatelli voltou ao comando ao lado de Ana, Renata e Ticiane, mantendo o equilíbrio entre informação, serviço e entretenimento, sempre com leveza e credibilidade.

“É uma honra, uma alegria, um privilégio. Fazer parte deste time dedicado e apaixonado é uma oportunidade de levar informação e diversão para quem nos prestigia há tanto tempo. Nós já temos gerações diferentes de telespectadores. A coisa mais linda é ouvir de alguém: ‘eu te vejo desde que eu era criança, quando assistia com minha mãe. Agora, eu que não abro mão do programa’. Isso é um presente pra gente. Em 20 anos, a gente mudou, o programa mudou, se adequou aos novos tempos sem perder a identidade. E isso é uma missão diária de todos nós”, celebra Zucatelli.

Os quadros que fazem sucesso no Hoje em Dia:

Aconteceu no Mundo – resumo das principais notícias do Brasil e do mundo.

– resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. Você e o Doutor – com o Dr. Antonio Sproesser

“Faço o quadro Você e o Doutor com muito carinho há 14 anos, sempre com o objetivo de orientar o público sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças comuns, mas que podem ser perigosas. O Hoje em Dia tem um compromisso real com a saúde e a informação de qualidade. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e parabenizo o programa pelos seus 20 anos”, comentou Dr. Sproesser.

Patrulha do Consumidor – com Celso Russomanno, que acompanha denúncias reais e defende os direitos dos consumidores.

“É uma alegria estar há tantos anos à frente do Patrulha no Hoje em Dia, atendendo um público fiel e ajudando o telespectador. Tenho muito orgulho de trabalhar ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves, em um quadro que leva prestação de serviços e utilidade pública para quem nos acompanha. Parabenizo pelos 20 anos do programa, que é um sucesso de audiência, e que venham muitos outros”, disse Celso Russomano.

Personagens do Brasil – com Renata Alves, que apresenta histórias inspiradoras, costumes regionais e curiosidades do país.

– com Renata Alves, que apresenta histórias inspiradoras, costumes regionais e curiosidades do país. Truque das Coisas – com Ticiane Pinheiro, com dicas de lazer, gastronomia e experiências para os dias de descanso.

“O quadro que eu faço ‘Truque das coisas’ desvenda os mistérios de como são feitas as coisas e eu amo, porque tenho a oportunidade de conhecer várias fábricas e mostrar para o público desvendando a curiosidade das pessoas”, conta Tici.

E Se Fosse Você? – com Elcio Coronato, que traz reflexões sobre empatia a partir de situações captadas por câmeras escondidas.

“O Hoje em Dia não só entretém. Ele educa sem parecer aula. Mostra atitudes reais, de gente comum, em situações que revelam valores, preconceitos, generosidades e contradições. Duas décadas no ar não acontecem por acaso. Fazer parte dessa história, em diferentes capítulos, é um dos maiores orgulhos da minha trajetória na televisão”, pontuou Elcio Coronato.

Receitas do Chef, Segredo da Receita e Truques de Cozinha – com o Chef Guga Rocha, trazendo receitas práticas e criativas.

“Para mim, estar em um programa que faz muito sucesso é uma grande honra. Estar há tantos anos no ar é sinal de que o telespectador realmente gosta. Mas a minha maior felicidade é que esse programa é mais que um programa — é uma família. Tento levar ao telespectador mais do que só cozinhar: levo alegria, economia e praticidade”, disse o Chef Guga Rocha.

Diário das Celebridades – com Keila Jimenez, que mostra bastidores, famosos e tendências do entretenimento.

“Quando eu comecei, minha participação era só uma ou duas vezes na semana, mas deu tão certo que o Diário das Celebridades virou diário. Estou muito feliz com os 20 anos do Hoje em Dia. Isso mostra que é um formato sólido e de sucesso. Me sinto honrada de fazer parte dessa história”, comentou Keila Jimenez.

Batalha das Receitas – com Renata Alves e Guga Rocha

– com Renata Alves e Guga Rocha Duelo Fashion – com Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro

– com Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro SOS Mãe – com Ana Hickmann

A comemoração dos 20 anos representa não só o tempo que está no ar, mas tudo o que o programa construiu até aqui: quadros que marcaram época, audiência estabilizada e consolidada no segundo lugar isolado, entradas ao vivo com informações relevantes e um conteúdo completo, que reúne prestação de serviços, saúde, culinária, entretenimento, mundo dos famosos e os principais assuntos do Brasil e do mundo.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.