Hoje em Dia é eleito melhor programa diário de 2024 e apresentadores reagem: 'Orgulho de fazer parte' Os fãs do programa e a apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, comentaram na publicação elogiando todos os envolvidos e os parabenizaram pela conquista; confira Novidades|Do R7 28/11/2024 - 13h35 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h35 )

Hoje em Dia conquista prêmio de melhor programa diário de 2024 Edu Moraes/RECORD

Melhor programa diário de 2024 é o Hoje em Dia! Atração da RECORD conquistou um prêmio do site ‘Na Telinha’, que faz jus ao sucesso da exibição nas telas da emissora. Por trás das câmeras, Ana Hickman, Celso Zucatelli, Keila Jimenez, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e toda equipe do programa comemoraram a preferência do público que votou e agradeceram pelo carinho dos fãs.

Em vídeo publicado no perfil de uma rede social de Zucatelli, os apresentadores aparecem comemorando o prêmio: “Merecemos todos os troféus”, falou Keila Jimenez. Eles ainda aproveitaram para parabenizar toda a equipe do programa.

Nos comentários, Renata Alves escreveu sobre o sentimento de fazer parte do Hoje em Dia: “Orgulho em fazer parte desta equipe”. A colega de trabalho, Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil, também celebrou com a conquista dos amigos: “Simplesmente o melhor”, comentou.

Os fãs da atração da RECORD também agitaram os comentários da publicação e parabenizaram todos os envolvidos no programa.

Confira a postagem:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD.