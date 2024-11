Hoje em Dia estreia quadro ‘Duelo Fashion’ na próxima quinta (17) Sob o comando de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, nova atração mostra disputa entre profissionais da beleza em desafios temáticos e criativos Novidades|Do R7 15/10/2024 - 17h54 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje em Dia estreia quadro sob comando de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia completou 19 anos no ar em agosto e as comemorações continuam agitando o programa! Depois da estreia de Batalha das Receitas, a atração ganha agora o novo quadro: Duelo Fashion, que vai ao ar a partir do dia 17 de outubro.

Comandada por Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, esta disputa entre maquiadores ou cabeleireiros é cheia de estilo e glamour e vai escolher quem faz o melhor penteado ou prepara a melhor maquiagem, de acordo com o tema do dia.

“Estou super ansiosa porque é um projeto que a gente fez com muito amor e carinho. Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar, porque é um quadro que ensina penteados e maquiagens maravilhosas. As pessoas vão aprender muito, torcer e se emocionar”, diz Ticiane.

Em cada episódio, um artista e um especialista convidado se juntarão às apresentadoras para avaliar as habilidades dos competidores na criação de looks diferenciados. Na estreia, participam a atriz Pérola Faria, que está no elenco da novela O Rico e Lázaro, e o renomado cabeleireiro Paulo Persil, conhecido como o mago das noivas.

‌



Dois participantes irão se enfrentar para demonstrar seus talentos na execução de um penteado ou make. Alguns desafios serão temáticos, como cabelos para noivas ou cortes criativos e inovadores de alguma celebridade, e maquiagens inspiradas em filmes que marcaram história.

“Estou muito animada e ansiosa para a estreia do nosso novo quadro de moda e beleza. Amo moda! Amo falar de beleza e poder revelar novos talentos é maravilhoso. Ainda mais ao lado da minha amiga e parceira Tici”, revela Ana.

‌



Destacando o dom e a criatividade dos profissionais da beleza, a competição trará muita emoção e inspiração para os telespectadores. Já para os jurados, ficará a difícil tarefa de votar e decidir o vencedor de cada episódio, que levará para casa o prêmio de R$ 10 mil.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.