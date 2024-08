Hoje em Dia revela a primeira dupla vencedora do quadro Batalha das Receitas Renata Alves e Guga Rocha comemoram a entrega do prêmio de R$ 10 mil nesta quarta (7) Novidades|Do R7 07/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dupla faz tartar de sururu com bisque de camarão e vence a Batalha das Receitas Divulgação/RECORD

Na manhã desta quarta (7), o Hoje em Dia estreou o quadro Batalha das Receitas. Comandada por Renata Alves e Guga Rocha, a atração recebeu neste primeiro episódio duas duplas de cozinheiros para prepararem pratos especiais com o tema Culinária nordestina.

E quem ajudou a escolher a melhor receita foi o chef Rafael Spencer, que também definiu o primeiro prato que os participantes tiveram que fazer, ao mesmo tempo: cuscuz com carne seca na nata.

No desafio final, Michelle Oliveira, 37 anos, de Maceió e chef profissional, ao lado de Neilza dos Santos Ferreira, 48 anos e psicóloga, prepararam um tartar de sururu com bisque de camarão. Já Ronaldo Antônio da Silva, 32 anos, chef de cozinha de Atibaia, junto com sua mulher e parceira de cozinha Patrícia de Lima Avelar, 41 anos, escolheram fazer um baião de dois com costelinha.

E o melhor prato escolhido pelo chef Rafalel Spencer, levando em consideração o sabor e a aparência, foi da dupla Michelle e Neilza, que levou para casa o prêmio de R$ 10 mil.

Acompanhe o Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.