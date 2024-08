Julinho Casares mostra como é o trabalho de reabilitação de pinguins que migram da Patagônia para o litoral brasileiro Público acompanha as descobertas do especialista em comportamento animal no Hoje em Dia desta quinta (22), a partir das 10 horas, na tela da RECORD Novidades|Do R7 21/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h36 ) ‌



Julinho Casares ao lado de Raquel Beneton Ferioli, médica veterinária e responsável técnica que apresentou toda a reabilitação dos pinguins Divulgação/RECORD

No Hoje em Dia desta quinta (22), Julinho Casares viaja para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, para mostrar como funciona o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, que faz um trabalho incrível de preservação da natureza.

Com a chegada do frio no hemisfério sul, os pinguins-de-magalhães migram da Patagônia em direção às águas mais quentes das praias do sudeste brasileiro em busca de alimentos. No meio do caminho, muitas destas aves ficam debilitadas e se perdem no litoral. E o especialista em comportamento animal vai mostrar o que está sendo feito para que esses pinguins se recuperem e possam voltar para casa.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.