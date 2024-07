Julinho Casares mostra imagens exclusivas de filhote de onça no Hoje em Dia desta sexta (19) No parque de animais, o especialista também vai acompanhar o processo de alimentação e cuidados diários das espécies que vivem no local Novidades|Do R7 18/07/2024 - 16h48 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h25 ) ‌



Julinho Casares interage com animal em parque na região metropolitana de São Paulo Divulgação/RECORD

A bicharada vai brilhar no Hoje em Dia desta sexta (19)! O especialista em comportamento animal, Julinho Casares visita um parque de animais na região metropolitana de São Paulo. O local abriga espécies das mais variadas, com bichos de todos os lugares do mundo.

Durante a visita, Julinho esteve nos recintos da girafa, rinoceronte, gorilas, aves, e muito mais. E o momento fofura fica por conta do filhote de onça, que nasceu há apenas um mês. O especialista, teve acesso, com exclusividade, ao local restrito onde estão mãe e filho. E ele também acompanha como é feita a alimentação e os cuidados diários com os animais.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.