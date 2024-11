Maquiagem rejuvenescedora é o tema do ‘Duelo Fashion’ do Hoje em Dia desta quinta (31) Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro recebem a atriz Andrea Sorvetão e o maquiador Fernando Torquato para escolherem quem leva o prêmio de R$ 10 mil Novidades|Do R7 30/10/2024 - 15h34 (Atualizado em 30/10/2024 - 15h34 ) twitter

Hoje em Dia exibe o terceiro episódio do quadro Duelo Fashion Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta (31), o Hoje em Dia exibe o terceiro episódio do quadro Duelo Fashion com o tema maquiagem rejuvenescedora. Com apresentação de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, esta batalha cheia de estilo, reúne profissionais da beleza de vários cantos do Brasil para mostrarem todo seu talento e levar para casa o prêmio de R$ 10 mil.

Nesse episódio, o desafio é fazer uma maquiagem que realce a pele madura das modelos que têm mais de 70 anos, tornando-as radiantes e valorizando a vitalidade delas. E para avaliar o trabalho dos maquiadores, Andrea Sorvetão e o maquiador Fernando Torquato formam o júri.

Em cada semana, um artista e um especialista convidado se juntarão às apresentadoras para avaliar as habilidades dos competidores na criação de looks diferenciados. Alguns desafios serão temáticos, como cabelos para noivas ou cortes criativos e inovadores de alguma celebridade, e maquiagens inspiradas em filmes que marcaram história. Destacando o dom e a criatividade dos profissionais da beleza, a competição trará muita emoção e inspiração para o público.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.