‘Não fui eu!’, brinca Zucatelli no perfil de Paçoca após sofá aparecer rasgado no estúdio do Hoje em Dia Seguidores entraram na brincadeira e se divertiram com os apresentadores da atração da RECORD; confira!

Novidades|Do R7 22/08/2024 - 15h57 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌