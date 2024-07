Valesca Popozuda é desafiada no quadro ‘Será que é Verdade?’ do Hoje em Dia A cantora precisa adivinhar o que é verdadeiro ou falso nas informações que circulam na internet no programa desta quinta (11); não perca

O Hoje em Dia exibe mais uma edição inédita do quadro 'Será que é Verdade?' Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (11), exibe mais uma edição inédita, e ao vivo, do quadro Será que é Verdade?, e desta vez, a atração terá a participação de Valesca Popozuda.

Junto com os apresentadores do programa, ela terá que adivinhar se algumas informações que circulam na internet e acabaram viralizando nas redes sociais são verdadeiras ou falsas. Ao final de cada rodada, especialistas no assunto esclarecem as questões e dão as respostas corretas.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.