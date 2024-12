Zucatelli comemora 26 anos de casamento com post emocionante: ‘Decisão acertada’ Além dos fãs da dupla, Ticiane Pinheiro e Renato Lombardi também deixaram seu carinho; vem ver! Novidades|Do R7 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

O apresentador aproveitou a data especial para fazer uma declaração para a amada Reprodução/Instagram

O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, comemorou em grande estilo os 26 anos de casamento com a esposa e jurada do Canta Comigo Teen, Ana Zucatelli. Ele usou uma rede social para relembrar a data especial e, ainda, dedicar algumas palavras para a companheira: “Há 26 anos nós dois acordamos diferentes. Na noite do dia anterior, quando esta foto foi tirada, confirmamos nossa decisão de seguir juntos por um caminho especial chamado vida. Que decisão acertada para um menino de 25 anos. Mandou bem, garoto. Te amo.”

Famosos amigos do casal fizeram questão de expressar seu carinho por eles. Ticiane Pinheiro, colega de Zucatelli no Hoje em Dia, escreveu: “Que lindos”. A jornalista Regina Volpato também deixou seu comentário: “Que foto linda”.

Outros colegas de emissora, como Renato Lombardi e Mabell Reipert, também deixaram recados.

Claro que os fãs não ficaram de fora: “Casal lindo e abençoado”, escreveu uma. “Que linda homenagem”, declarou mais uma.

“Parabéns ao meu casal preferido, que Deus abençoe sempre!”, disse outra.

Confira:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD.