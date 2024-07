Zucatelli diverte fãs em dia de atividade física com seus ‘cãopanheiros’ Apresentador do Hoje em Dia recebeu muito carinho dos seus filhos de quatro patas enquanto fazia flexões; confira!

Zucatelli aparece em vídeo fazendo flexões de braço e recebendo 'lambeijos' de seus cães Reprodução/RECORD

Ao som de Don’t Stop, de The Rolling Stones, o apresentador Celso Zucatelli compartilhou um momento de fofura e com foco total nas atividades físicas. No vídeo publicado em uma rede social, o comandante do Hoje em Dia aparece fazendo flexões de braço muito bem acompanhado nessa jornada pelos filhos de quatro patas Café e a Mandioca.

Na legenda da publicação, o jornalista escreveu: “Flexão antes do banho com incentivo da dupla”. Enquanto o apresentador se exercitava, seus ‘cãopanheiros’ o incentivavam com algumas lambidas. Recompensa e tanto!

Os internautas adoraram o momento fofura e não pouparam os elogios nos comentários. “Que fofos. Cada abaixada um ‘lambeijo’”, comentou uma seguidora. Outra fã ainda deu falta do Paçoca, outro cachorro de Zuca. “Faltou o Paçoca na esteira”, escreveu.

Veja a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na RECORD.