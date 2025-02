Zucatelli e Ana se divertem com fotos criativas pelo Egito: ‘Este lugar é pura história e emoção’ Apresentador compartilha imagens exclusivas da viagem com o site oficial; confira! Novidades|RECORD 26/02/2025 - 11h59 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h59 ) twitter

Ana e Celso Zucatelli chegam ao Egito para explorar uma das civilizações mais antigas do mundo Reprodução/Instagram

Após uma aventura congelante na Turquia, terra de Bahar (Özge Özpirinçci) de Força de Mulher, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli passeia pelo Egito com a sua esposa Ana. O casal saiu do sul da Europa para explorar as belezas no norte da África e conhecer os pontos mais marcantes da civilização antiga.

Em um post no seu perfil de uma rede social Zuca comentou sobre a alegria de conhecer Cairo, a capital do Egito, onde estão localizadas as três pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos, além da Grande Esfinge de Gizé. “Egito, chegamos! Este lugar é pura história e muita emoção”, escreveu na publicação.

O apresentador ainda compartilhou imagens exclusivas dos passeios que fez pelo país africano com o site oficial. Confira!

Beijinho na Esfinge de Gizé

Celso Zucatelli visita a Grande Esfinge de Gizé, no Egito Reprodução/Celso Zucatelli

Muita intimidade! Sempre com bom humor e fazendo as fotos mais criativas, Zuca não deixou passar a oportunidade de dar um ‘beijinho’ na estátua histórica.

Nadando no Mar Vermelho

Celso Zucatelli mergulha no Mar Vermelho, em Sharm El Shake, Egito Reprodução/Celso Zucatelli

Um mergulho histórico! Celso Zucatelli também aproveitou a oportunidade fazer um passeio pelas profundezas das águas cristalinas do Mar Vermelho, em Sharm El Shake, também no Egito.

Confira a postagem de Zuca nas redes sociais:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

Veja também:

