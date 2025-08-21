Operação policial desarticula fraude milionária na Camisaria Colombo Prisão de Álvaro Jabor Maluf Junior é destaque em ação contra fraudes bancárias Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h09 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil desencadeou operação contra fraude na Camisaria Colombo.

Álvaro Jabor Maluf Junior, um dos proprietários, foi preso durante a ação.

Suspeitos usavam falhas tecnológicas para gerar créditos falsos, causando R$ 20 milhões em prejuízos.

Mandados foram cumpridos em várias cidades, mas a empresa não se pronunciou sobre as acusações.

Operação contra fraude milionária visa donos de rede de lojas de vestuário masculino

A Polícia Civil realizou uma operação nesta quinta-feira (21) para combater um esquema de fraudes milionárias no sistema bancário envolvendo a Camisaria Colombo. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e doze de busca e apreensão, resultando na prisão de Álvaro Jabor Maluf Junior, um dos donos da empresa.

De acordo com as investigações, os suspeitos exploravam falhas tecnológicas para criar créditos fictícios, causando um prejuízo estimado em R$ 20 milhões. Essa estratégia também foi utilizada para ocultar bens durante o processo de recuperação judicial do grupo empresarial, prejudicando credores e afetando o sistema financeiro.

Os mandados foram executados em São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre a operação ou as acusações feitas pela polícia.

Qual foi o objetivo da operação policial realizada na quinta-feira (21)?

A operação policial teve como objetivo combater um esquema de fraudes milionárias no sistema bancário envolvendo a Camisaria Colombo.

Quem foi preso durante a operação e qual é sua relação com a empresa?

Álvaro Jabor Maluf Junior, um dos donos da Camisaria Colombo, foi preso durante a operação.

Quantos mandados foram cumpridos na operação e qual o valor estimado do prejuízo causado?

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e doze de busca e apreensão, resultando em um prejuízo estimado em R$ 20 milhões.

Em quais localidades os mandados foram executados?

Os mandados foram executados em São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília.

Assista ao vídeo - Operação contra fraude milionária visa donos de rede de lojas de vestuário masculino

Foram emitidos 4 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, resultando na prisão de Álvaro Jabor Maluf Junior

