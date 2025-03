Pai e filho são presos com 107 celulares furtados em Belo Horizonte (MG) Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h18 ) twitter

Pai e filho foram presos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com 107 celulares sem nota fiscal, alegando que os compraram para revenda. A polícia confirmou que os aparelhos eram furtados. Em Pará de Minas (MG), foram recuperados 13 celulares que haviam sido furtados durante um bloco de Carnaval. Na capital mineira, um homem e uma mulher foram presos com 21 celulares e um dispositivo para bloquear sinais, dificultando o rastreamento dos aparelhos.

