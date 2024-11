Patrulha do Consumidor: Jovem compra carro de dono falecido e não consegue transferir documento

Celso Russomanno levou a Patrulha do Consumidor a São Miguel, na zona leste de São Paulo, para resolver o problema do Gustavo. O jovem e seu pai, Antônio, foram a uma agência de veículos para comprar um carro. Só depois eles descobriram que o automóvel estava no nome de uma pessoa já falecida. Agora, Gustavo não consegue transferir o documento. Celso foi até a loja para esclarecer essa história e fazer valer o direito do consumidor. Acompanhe!