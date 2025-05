Perseguição policial no Rio de Janeiro deixa motociclista morto Três suspeitos são baleados em confronto na Ilha do Governador (RJ) Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h21 ) twitter

RJ: perseguição policial termina com um inocente morto e três suspeitos baleados

Uma perseguição policial na zona norte do Rio de Janeiro resultou na morte de Michael Nascimento, um motociclista de aplicativo de 26 anos. Durante a fuga, um carro dirigido por criminosos atropelou Michael, arremessando-o de um viaduto na ponte que dá acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão.

Os criminosos, associados ao Comando Vermelho, abriram fogo contra a polícia durante a perseguição. Três suspeitos foram baleados no confronto. Os envolvidos estavam tentando expandir seu território na Ilha do Governador e eram suspeitos de roubos e homicídios.

No mesmo dia, os criminosos mataram um traficante rival na comunidade do Dendê antes de fugir com suas armas. A irmã da vítima chegou ao local pouco depois do incidente trágico para prestar apoio à família.

